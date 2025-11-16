Remontada vital

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida recibió ayer una importantísima dosis de oxígeno tras ganar (3-2) al Andratx y sumar la segunda victoria en Liga, en otro partido marca de la casa: con poco control, alternativas y una remontada por bando. Pero esta vez el triunfo fue para los leridanos, merced a un tanto de Campins en el 75 a la salida de un córner, que deja a los leridanos con la moral renovada y a dos puntos de la salvación directa antes de que se juegue hoy el resto de la jornada, sabiendo que una derrota hubiera supuesto un castigo mucho más doloroso.

El partido no pudo empezar mejor para los de Gabri. A los 51 segundos, Alya Camara culminó una acción embarullada dentro del área, después de los primeros intentos de Boris Garrós y Bilal, para adelantar al Atlètic Lleida, haciendo imposible una tercera intervención de la zaga visitante (1-0). El impulso inicial, sin embargo, duró poco. El Andratx, inadvertido hasta entonces, empató en una acción tan simple como efectiva: un saque de banda largo hacia Navarro, que centró al segundo palo para que Jaume Pascual anotara el 1-1. El castigo al Atlètic Lleida fue doble, porque en el 19 Pascual repitió como goleador, fusilando a Pau Torres tras un pase atrás.

El conjunto leridano intentó reaccionar. Camara tuvo una ocasión clara en el 26, pero su disparo, tras un rechace en la frontal del área pequeña, se marchó alto. El Andratx, por su parte, rozó el 1-3 en el minuto 34, después de un cabezazo, el defensa Gabri se encontró con toda la portería para él y con Pau Torres ya batido, pero hizo un ‘misto’ y desperdició una ocasión clarísima.

Para complicar aún más la situación, a cinco minutos del descanso Alya Camara se lesionó y Gabri tuvo que sustituirlo por Asier. El cambio obligó a mover piezas y Moro Sidibé pasó a ocupar la punta del ataque, alterando el plan inicial.

El Atlètic Lleida salió decidido de los vestuarios y en el minuto 55 encontró el empate con una auténtica genialidad de Boris Garrós: un espectacular remate de espuela tras un centro raso de Bilal que sorprendió a toda la defensa y devolvió al equipo al partido (2-2).

El Andratx aún volvió a avisar en el 69, cuando Nicoli remató al palo en un córner. Pero el fútbol suele castigar a quien perdona, y en el 75 el portero Elías no acertó a blocar la pelota en un saque de esquina pasado y Campins, más rápido que nadie, metió la cabeza delante de la portería para establecer el 3-2.

A partir de ahí, los de Gabri supieron sufrir y gestionar los minutos finales. Dauda, improvisado lateral izquierdo en la defensa de cuatro que ayer propuso Gabri, se mostró muy solvente frenando las incursiones del Andratx por la derecha, mientras que Boris Garrós dio oxígeno al equipo bajando todas los balones largos. Una gestión inteligente que evitó sobresaltos en un tramo final tenso pero controlado, que permitió al Atlètic Lleida celebrar una victoria tan sufrida como imprescindible.

El técnico del Atlètic Lleida, Gabri García, pidió al equipo “disfrutar de la victoria, porque hemos sufrido mucho para conseguirla”, aunque reconoció que el partido “no ha sido muy distinto a muchos otros que hemos jugado. Hoy ha salido cara y otras veces cruz”.

Aunque se mostró “contento” por el triunfo en un partido en el que percibió “más tensión que en otros partidos, porque eran muy importantes los tres puntos”, reconoció que su equipo tiene “situaciones del juego que debemos controlar mejor”. El entrenador de Sallent puso el foco en reducir “los goles encajados”. “Un equipo que marca tantos goles como el nuestro y genera mucho más, tiene que mejorar mucho a nivel defensivo. La forma de crecer debe ser encajar menos, porque ofensivamente generamos mucho. Si corregimos esto, mejoraremos mucho”, explicó, admitiendo también que “aún estamos en el proceso de encontrar el equilibrio de la línea defensiva para encajar menos”. Además, alabó la capacidad de su equipo de “adelantarse casi siempre en el marcador”. “Es algo que consiguen muy pocos equipos y tenemos que aprovecharlo mejor, porque nos cuesta saber llevar el partido después. Siempre pasan demasiadas cosas y, cuando los rivales se ponen por delante, no pasa nada”, concluyó.

Por su parte, Joan Campins destacó, sobre el gol que dio el triunfo, que “durante la semana nos pasan los videos de los porteros y sabíamos que las salidas aéreas eran su debilidad”.