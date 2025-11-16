Sofia Kova y Rafa García se proclaman campeones en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Sofia Kova y Rafa García se proclamaron ayer campeones del Catalonia Open Ara Lleida, competición de categoría Sub'16 que se ha disputado en las instalaciones del Club Tennis Urgell, que ha acogido este torneo perteneciente al Tennis Europe Junior Tour por cuarto año consecutivo.

En la final femenina, Sofia Kova se impuso con autoridad a Edurne Tortajada por 6-1 y 6-1, demostrando su condición de primera cabeza de serie ante su rival, que el pasado año se proclamó campeona de España en estas mismas pistas, pero que ayer no tuvo opción ante su rival.

En la final masculina la final se la adjudicó Rafa García, segundo favorito, que derrotó por 6-4 y 7-5 al primer favorito, el rumano Alexandru Preda, en una final muy disputada y que siempre luchó por forzar un tercer set.

El acto de entrega de trofeos lo presidió Òscar Villaverde, presidente del CT Urgell, que estuvo acompañado por José Luis Solans, delegado en Lleida de la Federación Catalana de Tenis; Jaume Lluís Fontanet, director del torneo y Toño Rubio, directivo del CT Lleida.

En cuanto a la competición de dobles, en la categoría femenina la victoria se la han llevado la pareja número dos del cuadro, Paula Cortés y Alice Ferreira, que superaron por 7-6 y 6-3 a las principales favoritas, la checa Sofie Kirakova y la lituana Kamile Seliukaite. El título masculino ha sido para Rafa García, que ha hecho doblete, y Marc Shulz, primeros favoritos, que superaron a Oriol Álvarez y Pol Mas, quintos cabezas de serie, por 6-7, 7-5 y 10-6. El torneo ha contado conla participación de 14 tenistas leridanos, 11 en el cuadro masculino y tres en el de féminas.