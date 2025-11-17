El aranés Mari Boya roza la victoria y acaba segundo en el GP de Macao

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El piloto aranés Mari Boya cerró ayer su mejor temporada deportiva con un brillante segundo puesto en el mítico Gran Premio de Macao, un resultado que sabe a poco tras haber liderado la prueba a falta de cinco vueltas. El leridano, primer miembro de la Academia del Aston Martin Aramco Formula One™ Team, compitió con KCMG Enya by Pinnacle Motorsport y el apoyo de AWA, firmando un fin de semana notable que comenzó con una gran remontada: del sexto lugar en la clasificatoria al segundo en la parrilla definitiva.

En una carrera marcada por los coches de seguridad, Boya volvió a demostrar su explosiva capacidad de salida adelantando al británico Freddie Slater y colocándose líder desde los primeros metros. Slater le arrebató el liderato en una de las relanzadas, pero el aranés respondió con un adelantamiento preciso para recuperar la primera posición. Cuando la victoria parecía al alcance de la mano, un nuevo coche de seguridad a dos vueltas del final permitió al francés Théophile Naël aprovechar el rebufo y situarse primero. Un incidente obligó a terminar la carrera bajo régimen de safety car, impidiendo a Boya luchar por el triunfo. “He dado todo lo que podía. Así son las carreras”, resumió el leridano.