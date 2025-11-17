La 32 edición de la Mitja Marató de Lleida, Memorial Juanjo Garra, hizo este domingo historia mostrando por las calles de la ciudad su edición más multitudinaria. La clásica cita atlética, organizada por la Associació Esportiva Ekke, reunió a más de 2.000 atletas entre sus diferentes propuestas. En la prueba reina, la Mitja Marató, participaron 1.230 atletas, mientras que en la Cursa 5K Bránemark Lleida hubo 535 corredores y en las carreras escolares, que tienen como objetivo fomentar el atletismo entre los más pequeños, compitieron 300 niños y niñas.
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025
Mitja Marató de Lleida 2025 Santi Iglesias
Mitja Marató de Lleida 2025