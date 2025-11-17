Reencuentro con la victoria

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

❘ BALAGUER ❘ El Balaguer sumó los tres puntos ante el Poble Sec (1-0), después de cinco jornadas sin lograr una victoria. El Poble Sec fue un rival muy físico que le puso las cosas muy difíciles al Balaguer, aunque apenas creó jugadas de peligro ante la portería de Moriano. Los locales sí dispusieron de una buena oportunidad para marcar en el minuto 35, cuando Nico Aires, tras recuperar un balón en la línea de medios, se plantó en solitario ante el portero visitante que, finalmente, logró desviar a córner con la punta de la bota.

Con el empate inicial se llegó al descanso y, ya en la segunda parte el Balaguer se mostró más decidido a buscar el gol ante la férrea defensa del equipo rival. En el minuto 49, Angerri envió un buen remate de cabeza en un saque de esquina, que se estrelló en el travesaño de la portería de Farré en la primera gran ocasión de los rojillos para marcar. El gol se hizo esperar pero, finalmente, una buena jugada de Grau finalizó con un buen servicio a Bayona que aprovechó el desconcierto del portero visitante para marcar el 1-0. A partir del gol el Poble Sec, que perdió por expulsión a Yassin en el 89. lo intentó todo pero sin generar claras jugadas de gol. Así las cosas, el Balaguer mantuvo su mínima renta hasta el final y sumó unos deseados y trabajados tres puntos. Al finalizar el encuentro Josete, entrenador del Balaguer, dijo: “Ha sido una victoria deseada, esperada y trabajada. Nuestro equipo es muy joven y muy renovado esta temporada y debemos ir cogiendo nuestro sitio en la categoría, pero excepto en la primera parte del partido ante el Sants, en los demás partidos hemos mostrado buen nivel”.

Sobre el partido, explicó: “El Sants ha demostrado ser un rival complicado, pero con el paso de los minutos hemos controlado el juego”. Para finalizar, añadió: “Es una victoria importante, con la portería a cero y ahora a seguir trabajando en una Liga muy disputada en la que todo dependerá de mantener la regularidad”.