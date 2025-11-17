Sin premio para el Pons Lleida

❘ LLEIDA ❘ El Pons Lleida mereció al menos un punto ante el potente Barça, pero se quedó sin premio cuando había logrado igualar un 1-3 y ya acariciaba el empate. Pero cuando faltaban escasos dos minutos para el final un lanzamiento lejado de Ignacio Alabart supuso el 3-4 que daba la victoria a los barceloneses.

Lo había advertido el técnico Edu Amat, para puntuar ante el Barça te ha de salir un partido perfecto. Y al Llista le salió un gran partido, pero no perfecto. Eso sí, jugando con la intensidad, la concentración y el nivel que mostraron ayer, difícilmente hubiera salido derrotado de la pista del Rivas y se habrían escapado menos puntos. Ahora, con un calendario complicado por delante, la Copa, como afirma el técnico, está muy cara.

Como era de esperar, el Barça salió muy intenso y no tardó en acercarse a la portería de un Pons Lleida al que le duraba muy poco la bola. Antonio ‘Chino’ Miguélez buscó el gol con dos lanzamientos lejanos, en los minutos 3 y 5, que en el primer caso detuvo Sergio Fernández y en el segundo salió fuera por poco. En cambio, el Barça, en la primera que tuvo clara marcó el 0-1 con un remate de Eloi Cervera.

Respondió el Llista con una buena acción ofensiva, pero Nico Ojeda no acertó ante el meta visitante (8’). En el 10 fue el propio Nico y Sebas Moncusí quienes pusieron a prueba los reflejos de Fernández y el buen juego y el atrevimiento del Pons Lleida encontraron el premio con el 1-1 anotado por Nico Ojeda en el minuto 19. Pero en la siguiente jugada el Barça volvió a acertar y Marc Grau marcaba el 1-2 con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte el Llista siguió plantando cara, pero quien volvió a marcar fue el Barcelona, con un remate de Eloi Cervera en el 43. Pero los últimos minutos fueron intensos. Enel 44 los árbitros castigaron con penalti un derribo a Darío Giménez y Sebas Moncusí lo transformó en el 2-3 que metía a los leridanos de lleno en el partido. Antonio ‘Chino’ Miguélez, incansable todo el partido, logró el empate con un gran remate lejano (3-3, 47) y Moncusí pudo poner por delante a su equipo poco después. El partido acababa y el Llista rozaba un punto que hubiera sido un gran premio. Pero se lo arrebató un disparo lejano de Ignacio Alabart a menos de dos minutos para el final para poner el 3-4.

El equipo aparta ahora la Liga para afrontar la vuelta de la WSE Europe Cup ante el Alcoi, al que debe remontar, el sábado en casa, un 3-2.

Edu Amat: “Hemos hecho un partido para merecer más, una lástima”

El técnico Edu Amat lamentaba al final del partido la oportunidad perdida:"Está claro que plantar cara al Barça no es fácil, has de hacer muy bien las cosas y las hemos hecho, pero al final lo hemos tenido y lo hemos dejado escapar. Es una lástima. Hemos hecho un partido para merecer más, no hemos podido y nos vamos con cero puntos, de vacío, que es lo que cuenta en la Liga, los puntos, no las sensaciones. Y es lo que les he dicho en el vestuario, esta actitud la debemos tener contra todos los equipos y entonces no se escaparán tantos puntos como se nos están escapando"

El entrenador añadió que “agradecemos a la gente que ha venido, ya dije que era un horario de mierda (jugó a las 16.10), el pabellón estaba lleno, la gente ha animado. Darles las gracias, porque los necesitamos. El vestuario está tocado, porque teníamos el empate y te vas de vacío y te queda cara de tonto”.