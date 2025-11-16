Roba un maletín con 37.000 € en Cervera y lo detienen con el botín en Terrassa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Algo más de 70 kilómetros separan Cervera y Terrassa. Esta fue la distancia que el miércoles recorrió un ladrón desde que robó al descuido un maletín con más de 37.000 euros en una empresa agrícola de la capital de la Segarra hasta que fue interceptado y detenido por los Mossos d'Esquadra, que recuperaron el botín. El hombre, de 62 años, fue arrestado como presunto autor de un delito de hurto. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15.00 horas del miércoles en la instalaciones de una empresa situada en la avenida Mil·lenari de Catalunya, cuando un individuo sustrajo al descuido un maletín que había en el interior de un despacho. Rápidamente los responsables de la empresa alertaron a los Mossos d’Esquadra, explicando que en el interior había más de 37.000 euros. Con la ayuda de las cámaras de seguridad, los Mossos consiguieron identificar al sospechoso y la matrícula del vehículo con el que había huido. Todo hacía pensar que se había fugado en dirección al área metropolitana de Barcelona. Dos horas después, una patrulla localizó el coche en la calle Sant Cosme de Terrassa y le dieron el alto. Los agentes identificaron el conductor, registraron el coche y hallaron el dinero y documentación en un doble fondo de la parte trasera.