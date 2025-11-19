Jofre Cullell y Laia Bosch, vencedores del VI Gran Premio La Seu d’Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Más de 220 ciclistas de Catalunya y Andorra se dieron cita el fin de semana en L’Horta del Valira para competir en el VI Gran Premi La Seu d’Urgell, que tuvo como ganadores absolutos a Jofre Cullell y Laia Bosch. El evento, impulsado por el ayuntamiento de La Seu y el Andorra Sprint Club, formó parte nuevamente del calendario de la Copa Catalana de Ciclocross, bajo la supervisión de la Federación Catalana de Ciclismo.

La prueba masculina tuvo como protagonista indiscutible al olímpico Jofre Cullell (BH Coloma Team). El corredor de Santa Coloma de Farners, que ya acumula numerosos títulos estatales y catalanes en ciclocrós y BTT, se impuso con claridad y cruzó la línea de meta con un minuto de ventaja sobre Marc Romero (Bike Garraf), actual líder provisional del certamen. En la categoría sub-23, el triunfo correspondió a Aleix Casanovas (SC Ilerdense).

En la carrera femenina, Laia Bosch (Massi Baix Ter), que compite también en sub-23, sumó su quinto triunfo consecutivo esta temporada. Bosch aventajó en casi dos minutos a su compañera de equipo, Sílvia Cuatrecasas, y en más de tres a la tercera, M. Mayalen Noriega (Girona Gravel Girls CC), que fue la vencedora entre las Élite.