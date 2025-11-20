Les entradas para el Hiopos Lleida - Real Madrid tendrán un precio de 20 euros para los socios

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida se enfrentará al Real Madrid el próximo sábado 20 de diciembre de 2025 a las 19 horas en el Espai Fruita Barris, en un partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga Endesa. Este enfrentamiento ha sido designado como Día de Club, una jornada especial que comporta un sistema particular para el acceso de los aficionados.

El concepto de Día de Club significa que el partido no va incluido en el abono habitual de la temporada de Liga Endesa. Durante la temporada, la entidad leridana marca dos días con esta denominación, permitiendo que los abonados y abonadas puedan adquirir entrada a precio reducido manteniendo su asiento habitual.

Calendario de adquisición de entradas

Los abonados y abonadas tendrán prioridad para comprar sus localidades. Del 19 al 26 de noviembre de 2025 se podrán adquirir entradas exclusivamente online para los abonados, manteniendo el asiento habitual. Para hacerlo, hará falta acceder al área personal de la web y seleccionar la opción "día de club". Además, entre el 24 y el 26 de noviembre se habilitará un punto presencial en taquillas (de 17 a 20 h) por aquellos que no hayan podido gestionarlo telemáticamente. Desde el club recomiendan hacer el trámite online y contactar con incidencia@flleida.cat ante cualquier problema.

El 27 de noviembre de 2025 se procederá a la liberación de asientos y se realizará mantenimiento de la web. Posteriormente, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, se abrirá una venta online de entradas preferente para abonados y abonadas a precio de público general, con un máximo de dos entradas por abonado.

Después de un día de mantenimiento web el 3 de diciembre, a partir del 4 de diciembre de 2025 se iniciará la venta online de entradas al público general sin restricciones.

Precios de las entradas

Los abonados y abonadas podrán disfrutar de un precio especial de 20 euros por la entrada correspondiente a su asiento habitual, independientemente de la zona y tipo de carné. Con respecto al público general, la información detallada de precios estará disponible en la web del club.