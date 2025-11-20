Àlex: “He sido el único capaz de plantarle cara a Marc”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Àlex Márquez admite que de esta temporada se lleva que ha sido el único capaz codearse con su hermano Marc, lo que le ha permitido “mejorar” y sentirse “preparado” para ser candidato al título en 2026. “Estamos hablando de Marc Márquez. Hemos sido los únicos que le hemos podido plantar cara en pista, los únicos que hemos cogido el liderato dos veces durante el año. Más aprendizaje me da de cara al futuro, haber luchado con él, haber estado tantas carreras cerquita de él. Y eso es lo que me ha hecho mejorar tanto este año”, comentó, para añadir: “Ganar a Marc en un Mundial tan largo de 22 carreras es muy difícil. Es un rival muy duro, te somete a mucha presión y a mucha exigencia. Ves que el título no es imposible y quieres seguir con eso. Ha sido un aprendizaje muy bueno y creo que me va a ayudar mucho en el futuro”. Sobre las aspiraciones en 2026 reconoció que “estoy en un momento con experiencia, de madurez, preparado para poder intentarlo. Es normal que el año que viene la gente nos ponga en las quinielas de favoritos, somos subcampeones y tendremos la moto oficial dentro del ‘box’. Me siento preparado”, indicó.