Robert Martínez y los Márquez, premiados por sus valores

La VIII Gala Valores del Deporte, que acoge el Comité Olímpico Español, premió ayer entre otros a los leridanos Marc y Àlex Márquez y Robert Martínez. Los pilotos de Cervera recibieron el galardón a los Valores 2025, mientras que el técnico balagariense y seleccionador de Portugal fue distinguido con el premio Valores Trayectoria. Otros premiados fueron Leo Messi, la marchadora María Pérez o el alpinista octogenario Carlos Soria.