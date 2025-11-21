El Llista abre sus partidos a socios de los clubes de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida ha lanzado una nueva campaña con el fin de dar a conocer el hockey sobre patines a aficionados de otros de deportes, en un intento también de incrementar su masa social. De esta forma, en cada partido que juegue su equipo de OK Liga invitará gratuitamente y de manera rotativa a los abonados de otros clubes de la ciudad y provincia, siempre evitando coincidir con sus partidos oficiales.

El primero en beneficiarse de esta promoción será el Lleida CF, cuyas peñas siempre han estado al lado del club listado en citas relevantes como las Final Four de la Europe Cup disputadas en el Onze de Setembre. En este sentido, los socios azules, presentando su carnet de abonado, podrán presenciar mañana totalmente gratis el duelo de vuelta de los octavos de final de la Europe Cup ante el Alcoi, en el que los listados deben remontar un gol de desventaja para pasar a la siguiente ronda.

Con el objetivo de incentivar la presencia de aficionados a un partido clave para el futuro europeo del equipo de Edu Amat, el Llista ha lanzado también una oferta de cena con el lema “Entrepanada per la remuntada”, que incluye un bocadillo y bebida por solo 5 euros.

Asimismo, el club presentará este domingo a sus 23 equipos federados a la finalización del partido entre su sénior femenino y el Igualada, que está previsto comience a las 17.30.