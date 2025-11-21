Diogo Moreira: “Este título también es de Alcarràs”

Alcarràs ha vuelto a traspasar fronteras. Primero fue la película del mismo nombre de la directora Carla Simón, ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín 2022, y ahora ha sido el brasileño Diogo Moreira el que ha puesto de nuevo a esta localidad del Baix Segrià, donde ha vivido desde 2017 con su familia, en el mapa mundial con la conquista de su título mundial de Moto2.

Moreira, que el próximo 23 de abril cumplirá 22 años, es el nuevo rey de la categoría intermedia de motociclismo, un título que alzó el pasado domingo en Cheste después de remontarle más de 60 puntos a su máximo rival. Un título histórico, ya que se convierte en el primer brasileño en ganar un Mundial de motociclismo. “Hemos cumplido un sueño. Brasil está muy contento conmigo y yo de llevar la bandera de mi país”, reconocía ayer Diogo en una entrevista en exclusiva a SEGRE desde el Circuit d’Alcarràs, donde volvía a subirse a la moto tras el test del pasado martes, ya enrolado en su nuevo equipo de MotoGP.

El paulista, natural de Guarulhos y que desde el año pasado reside en el Principat d’Andorra, reconoce que Alcarràs estará siempre ligado a su primer gran éxito. “He vivido aquí durante muchos años. Ahora me he mudado por cosas de la vida, pero mi familia sigue viviendo ahí. Alcarràs tiene un pedacito de este título, sin duda”, asegura.

Llegó a Alcarràs en 2017 con solo 13 años, acompañado por sus padres gracias a una beca del proyecto de Estrella Galicia de jóvenes valores, buscando un lugar donde poder entrenar y forjarse como piloto. “Se ha criado prácticamente aquí, donde tenemos la suerte de tener muchos circuitos de diferentes especialidades, cerca y disponibles en todo momento, y eso nos diferencia del resto de ciudades”, destaca Àngel Grau, Team Manager del equipo SGR y uno de los hombres de confianza de Diogo, del que destaca su humildad y constancia. “Es un chico con el que es muy fácil trabajar. De hecho, en todos los equipos en los que ha estado ha dejado huella. Nunca te pondrá mala cara ni reaccionará mal. Como piloto es increíble, pero como persona aún lo es más”, asegura.

Moreira ya sabe el potencial de la MotoGP que pilotará el año que viene, una temporada que quiere tomarse “con calma” y “aprendiendo mucho”. “Tenemos tres años y hay mucho que aprender. La moto es totalmente diferente y muy complicada. Todo cambia, es un mundo nuevo, con mucha electrónica, muchos botones, la velocidad es mayor, la frenada es diferente, todo es nuevo, así que toca seguir aprendiendo y también disfrutando, por eso tenemos que ir poco a poco”, valoró sobre el test del martes.

Gran amigo y admirador de los Márquez, con los que entrena

Desde que aterrizó en Alcarràs, Moreira ha tenido a los hermanos Márquez a su lado, de los que ha recibido valiosos consejos y con los que ha entrenado infinidad de veces en el Circuit d’Alcarràs. “Siempre me han querido y estoy muy contento con la relación que tengo con ellos”, apunta el brasileño, que se mostró muy emocionado el domingo cuando Marc le fue a felicitar por el título. “En ese momento me derrumbé”, indicó. Los Márquez vivirán mañana su particular fiesta por un doblete que “es un éxito que pertenece a Cervera. Celebrarlo con mi hermano es la mejor manera de cerrar una temporada increíble”, señaló Marc. Àlex, por su parte, dijo que “traer mi Ducati a Cervera, para que mi gente la pueda ver, escuchar y sentir de cerca, es un sueño”.