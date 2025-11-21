Ver al Real Madrid en el Barris Nord costará entre 50 y 85 euros para el público

La visita del Real Madrid al Barris Nord del próximo 20 de diciembre, correspondiente a la undécima jornada de la Liga Endesa, será uno de los dos partidos que el Hiopos Lleida ha decretado como Día del Club, lo que obligará a los abonados a pasar también por taquilla. En su caso tendrán que pagar 20 euros, precio único, independientemente de la zona. En cuanto al público en general, los precios, que aún no se han hecho públicos, oscilarán entre los 50 euros, la localidad más barata, y 85 la más cara, al margen de la Fila 0, que a buen seguro superará los 300 euros que costó el año pasado.

Con respecto al partido de la temporada pasada frente al conjunto blanco, en el que se agotó todo el ticketing una semana antes, el precio de la entrada más barata era el mismo, no así la más cara, que entonces costó 70 euros, 15 menos que esta campaña. Será el primero de los dos partidos que están previstos como Día del Club, el segundo todavía no está decidido y muy posiblemente no será con contra el Barça, con el que ya se enfrentó en un amistoso en pretemporada. La junta directiva está valorando aprovechar algún partido en el que el equipo de Gerard Encuentra tenga algo en juego, sin importar el rival.

El club puso a la venta el pasado miércoles las entradas frente al Madrid reservadas a los abonados, que tienen hasta el 26 de noviembre para retirarlas en la misma posición que tienen asignado el abono. Las localidades se pueden adquirir a través de la web, si bien los tres últimos días se habilitará un punto de venta en taquillas del Barris Nord.

El día 27 se liberarán las entradas que no hayan sido adquiridas y se abrirá otro plazo, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, para que los abonados puedan comprarlas al precio del público en general, con un máximo de dos por socio. A partir del 4 de diciembre la venta será abierta a todo el mundo.