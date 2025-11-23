Marc y Àlex posan en una foto de familia con los miembros de los equipos Ducati Course y Gresini Racing al final de la fiesta. - LAIA PEDRÓS

Marc y Àlex posan en una foto de familia con los miembros de los equipos Ducati Course y Gresini Racing al final de la fiesta. - LAIA PEDRÓS La cobertura de la fiesta, un reto para Lleida TV. - LAIA PEDRÓS Marc y Àlex tuvieron un recuerdo para su abuelo Ramon. - LAIA PEDRÓS Diogo Moreira, campeón de Moto2, fue uno de los invitados de lujo. - LAIA PEDRÓS Uno de los motards asistente sufrió un accidente. - LAIA PEDRÓS La aparición de la Alexneta, con los miembros del Gresini Racing a bordo, fue una de las sorpresas del evento. - PAU PASCUAL

Marc y Àlex Márquez calificaron el doblete logrado en este 2025 como algo “histórico”, “único”, un hito que “difícilmente se va a volver a repetir, pero lo intentaremos”, apostilló el mayor de la saga, que dio mucho valor a un éxito compartido con su hermano, al que ha tenido como el máximo rival al título, algo que, según asegura, les ha unido mucho más. “De este año, con lo que me quedo es que la rivalidad no nos ha separado ni un milímetro, al contrario, nos ha unido más que nunca”. Marc también reconoció que ve a su hermano “como uno de los grandes rivales para el próximo año. Àlex puede ser campeón en 2026, es capaz de todo, la gente es impaciente, pero él justamente es de los que va cogiendo inercia y luego ya no lo puedes parar”, avisó Marc, añadiendo que “estamos celebrando el campeón y subcampeón porque no puede haber dos campeones. ¿Dónde está el techo?, no lo sé”.

Preguntados por la mejor lección del curso, Àlex destacó su gran aprendizaje en competencia con su hermano. “De pilotos fuertes siempre aprendes, pero de Marc en especial. Cada carrera es como una master class y eso es con lo que me quedo de todo el año. Deportivamente he crecido muchísimo y es también gracias a él”, señaló, para añadir sobre su hermano que “no tiene techo por esa hambre que tiene, va a ganar hasta que él se lo proponga”, aseveró.

Marc reconoció que el trayecto hasta este nuevo título ha sido duro y plagado de lesiones que le han cambiado. “He cambiado muchísimo, pero siempre lo digo, he perdido años de carrera profesional, pero he ganado seis años de vida personal”, dice. Sobre ello, Àlex explicó que “estos años han sido complicados, aunque los años duros compensan el doble cuando las cosas van bien” y añadió: “Poder volver y estar los dos en plena forma y disfrutar es algo único. Hay que disfrutarlo”.

Respecto a su primer recuerdo en Cervera con las motos, ambos destacaron el pequeño trazado que tenían en un polígono de Cervera. “Ahora ya estas cosas no se pueden hacer, pero antes sí. Nos dejaban un terreno y por las tardes si mi padre y mi madre llegaban pronto de trabajar nos escapábamos”, desveló el nueve veces campeón del mundo, que también lanzó un mensaje para los jóvenes durante la celebración de la fiesta en el escenario. “Si no había buenas notas, no había motos el fin de semana, y si mi cabeza está más o menos amueblada, la responsabilidad la tienen mis padres y todos los que me rodeaban”, puntualizó Marc.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, no se quiso perder la fiesta de celebración de los Márquez, a los que puso como referencia, en especial al mayor de la saga, al que se refirió como un “ejemplo de fortaleza, resistencia y superación”, y “eso se consigue con el esfuerzo individual, pero también con el apoyo de la familia”, añadió. También destacó que Marc “es el mejor piloto español de la historia y uno de nuestros mejores deportistas, al nivel de Rafa Nadal, Pau Gasol o Aitana Bonmatí”.

Por su parte, el alcalde de Cervera, Jan Pomés, que fue compañero de Àlex en el colegio, se mostró emocionado por los éxitos de los dos hermanos: “Como municipio creo que toca agradecer algo que es único. Nos consideramos hoy la capital mundial del deporte y es gracias a dos hermanos. Les felicitamos por el campeonato y esperamos que podamos tener muchas más recepciones”.

Finalmente, el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, destacó la importancia de los “referentes” para el conjunto del deporte catalán. “Tener a Marc y Àlex al frente del mundo del motor hace que los pequeños tengan ganas de coger la moto, son vasos comunicantes”, dijo.