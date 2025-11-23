Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra fue contundente en su valoración tras la clara derrota ante el UCAM Murcia. “Han sido mucho mejores que nosotros durante todo el partido, por eso nos han ganado con esta diferencia”, sentenció para abrir una rueda de prensa con valoraciones muy escuetas. A diferencia del encuentro anterior contra el Manresa, señaló que esta vez el equipo ni siquiera luchó por el partido: “El otro día competimos hasta el último momento. Hoy no nos hemos ni acercado a competir el partido”, lamentó. Según el técnico, el grupo no supo mantenerse unido cuando se complicó el partido: “Nos hemos frustrado y no hemos sido capaces, en algunos momentos, de jugar más juntos. Es un aprendizaje que nos debe servir a todos. Nos han pasado por encima y es una cura de humildad”, dijo.

Encuentra elogió el nivel defensivo del Murcia y lo puso como ejemplo del camino que debe seguir el Hiopos Lleida para mejorar en el futuro. “Tenemos que empezar por ahí: subir nuestra intensidad y nuestro nivel defensivo, que en otros partidos ha sido bueno, pero hoy claramente no”, explicó el técnico, que también reconoció que “hay cosas de demérito nuestro, pero muchas de mérito de Murcia. Ellos han jugado un partido espectacular y han sido mucho, mucho mejores que nosotros”. No obstante, lamentó que “nos han metido triples porque no hemos estado al nivel defensivo que se requería y porque tienen un nivel de calidad superior al nuestro. Esa es la realidad”, sentenció.

Por su parte, el técnico de los murcianos, Sito Alonso, destacó que “la base del ataque ha sido la intensidad defensiva. Hemos movido bien la pelota”.

Doble reivindicación antes del partido

Antes del partido, jugadores de ambos equipos y árbitros posaron con una pancarta en contra de la violencia machista por el 25N y otra reivindicando el Día Mundial de la Infancia, que se celebró el 20 de noviembre. Además, varios niños y niñas participaron en tiempos muertos y el calentamiento.

