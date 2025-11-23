Sin respuesta

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida sigue sin ver la luz después y ayer volvió a perder. Fue por la mínima ante el filial del Valencia (1-0) en un partido con una imagen muy pobre de los de Gabri, que, tras inaugurar la jornada, seguirá en zona de descenso. Por si no fuera suficiente, el Valencia Mestalla, que llegaba como penúltimo clasificado sin haber ganado en casa, empata ahora con los leridanos a once puntos. Y eso que el resultado fue todo lo contrario de lo que prometía el duelo. Un partido abierto debido a la facilidad con la que ambos equipos conceden ocasiones. Además, los diez primeros minutos dejaron la mayoría de acciones destacadas del encuentro.

En el minuto 4, el veloz extremo Otorbi se plantó solo ante Pau Torres pero el nigeriano apenas le dió al balón cuando quería cruzar el tiro. En la siguiente jugada, Boris tuvo la más clara con un disparo dentro del área que salió rozando la cruzeta. Sin tiempo para lamentarse, en el minuto 7, llegó el gol valencianista tras una combinación entre Marcos Navarro y Marc Jurado. El extremo catalán recibió en el punto de penalti y definió magistralmente con el exterior (1-0).

A partir del tanto inaugural el partido bajó las pulsaciones y solo volvían a subir con los balones largos a Otorbi, un constante dolor de cabeza para la defensa azul marino. Paralelamente, los de Gabri ni siquiera llegaban al área rival, perdiendo muchos balones en el centro del campo.

Justo antes del descanso, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Angulo apretó en ataque y Mario González fallo sin portero un pase de la muerte de Otorbi. Ya en el tiempo de añadido, Jurado recibió otro buen pase de Otorbi que le dejó solo ante Pau pero este se estiró a la perfección para evitar el segundo gol. El Atlètic Lleida se había salvado en el tramo final de un primer tiempo muy soso por parte leridana.

Es por eso que en el segundo tiempo, Gabri cambió los dos interiores —Asier y Nil Sauret— para introducir a Joanet i Giovanni. Con la idea de bajar a Moró al mediocentro para ganar balones divididos, aunqué la dinámica fue la misma que la del primer tiempo.

A pesar del poco ritmo, en el 66, Joanet hubiera podido alumbrar las pocas ideas en ataque con una volea desde la frontal, pero el meta Vicent Abril sacó una gran mano a la escuadra. Después del aviso, solamente fue el Valencia Mestalla quien pudo haber hecho algún gol más, sobretodo a partir del 90 con el partido ya roto. Primero fue Mario Domínguez quien se plantó solo ante Pau. El portero estuvo muy acertado al pararle el primer disparo a bajo, pero aún más meritoria fue la segunda mano desde el suelo.

Sin esperanzas para el posible empate, otra jugada de descontrol defensivo dejó solo al extremo Víctor Fernández, que disparó fuera con Pau Torres ya vencido. Sin capacidad para la reacción leridana, se cerró un partido donde el Atlètic Lleida se mostró frágil en defensa y sin acierto en ataque.

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri García, se mostró muy descontento con la actuación del equipo y explicó que “los primeros 45 minutos han sido muy malos, de todo el equipo en general, tanto en ataque como en defensa. En la segunda parte hemos intentado cosas pero sin encontrar soluciones”.

Al entrenador no le importó reconocer que “hemos merecido perder porque no hemos estado bien en ninguna faceta del juego”, añadiendo que “incluso el resultado, para ellos, se queda muy corto por lo que se ha visto en el campo”. Gabri destacó que “no entiendo mucho la respuesta del equipo hoy ya que veníamos de una victoria y de una buena semana”. Además, explicó que “nos ha faltado mucho juego individual, no hemos ganado duelos y hemos generado pocas ocasiones”.

A pesar de mostrar su descontento con la actuación de sus jugadores, el técnico de Sallent tambén asumió parte de la culpa: “Los jugadores deben tomar conciencia del partido que han hecho porque hemos fallado en todos los aspectos, por eso también tenemos que hacer autocrítica desde el cuerpo técnico y saber por qué hoy han fallado cosas”.

Gabri concluyó diciendo que “un par de suplentes revulsivos nos hubieran ido muy bien. A ver si en los próximos días podemos recuperar a algún jugador de los que tenemos tocados porque en la segunda parte, se han hechado de menos jugadores de perfil ofensivo”, añadió.