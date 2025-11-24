Sobró media hora

Óscar Dueso lucha por la posición con un zaguero de L’Escala, mientras el balón llega hacia él en campo ofensivo. - ÁREA 11

Al Mollerussa le sobraron los últimos treinta minutos para llevarse un resultado positivo del campo de L'Escala, uno de los rivales más en forma del grupo, que se impuso por 3-1 en un partido que vivió su primer gol pasada la hora de juego. El marcador no reflejó del todo lo visto sobre el césped, ya que el conjunto del Pla d’Urgell ofreció una imagen sólida, compacta y con las ideas claras. Sin embargo, el talento individual del equipo local, que se sitúa a tan solo un punto del líder, el Badalona, terminó decidiendo el duelo. El Mollerussa, por su parte, seguirá una jornada más en zona de descenso, todavía a tres puntos de la salvación.

El primer tiempo transcurrió con muy poca actividad ofensiva. El Mollerussa, bien plantado atrás, logró minimizar las aproximaciones de L’Escala, que quería llevar el peso del juego pero sin encontrar la manera de desordenar a los visitantes.

El partido cambió con la entrada en el descanso de Youssef, máximo goleador del grupo. Hasta el minuto 60 apenas pasó nada, pero un córner deshizo el equilibrio. Tras un balón muerto en el área y varios rebotes, el propio Youssef adelantó a los suyos (1-0).

El gol liberó a los locales, que ampliaron la ventaja en el 70 con una pelota al espacio que Adrián Expósito convirtió en el 2-0 con una precisa vaselina. Parecía definitivo, pero el Mollerussa reaccionó de inmediato y forzó un penalti por manos, que Alpha convirtió para recortar distancias (2-1).

El tanto visitante, sin embargo, no frenó a los delanteros de L’Escala, siempre peligrosos con sus desmarques. En el 82, Franki derribó a Youssef siendo el último hombre y vio la roja directa. Con el Mollerussa ya desbordado, el propio Youssef sentenció en el 88 tras imponerse entre los centrales y definir lejos del alcance de Batalla (3-1).

Así, el Mollerussa se marchó sin premio pese a ofrecer una buena imagen, pero claramente superado en el tramo final.

Cámara: “El partido que hicimos hasta el minuto 60 es de diez”

El técnico del Mollerussa, David Cámara ‘Romario’, se mostró contento por el rendimiento de los suyos pese al resultado: “El partido que hemos hecho hasta el minuto 60 es de diez”. “Los jugadores han hecho un gran trabajo y hemos minimizado sus llegadas, pero al final se nos ha hecho largo el partido”, añadió. En esa línea, destacó que “el 1-0 lo cambia todo porque hasta ese momento estábamos perfectos”. Además, añadió que “las jugadas decisivas han sido por acciones individuales. No tengo nada que reprochar a los jugadores”. Finalmente, se mostró esperanzado con salir del descenso: “Si seguimos en esa dinámica, las cosas van a ir mejor”, dijo.