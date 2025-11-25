El Pujol Mollerussa firma un pleno y apunta al play off

El Pujol Mollerussa está intratable en su retorno a la cuarta categoría estatal de baloncesto, la Tercera FEB, la antigua Liga EBA en la que llegó a militar de manera fugaz durante dos temporadas (2001-02 y 2004-05). Esta vez no solo apunta a una permanencia segura, sino también a la clasificación para el play off de ascenso. Y es que después de disputarse las primeras ocho jornadas, el equipo del Pla d'Urgell mantiene el pleno de victorias –la última el sábado ante L'Hospitalet por 92-85– y es uno de los cinco invictos de las cinco conferencias, que engloba a 140 equipos.

Su técnico, Marc Díaz, reconoce que “no nos lo esperábamos”, pero pone freno a la euforia. “Estamos en un buen momento, pero tenemos que tener los pies en el suelo porque la Liga es muy larga y cualquier equipo te puede ganar. No nos podemos fiar de nada porque somos un equipo muy joven y si pensamos en cotas más grandes pecaremos de novatos y tendremos muchos sustos”, alertó.

El Pujol Mollerussa ha ganado a tres equipos que están en el Top 5 de la conferencia C-A, que encuadra a los representantes de Catalunya, Aragón y Baleares. Preguntado por las posibilidades de estar en el play off, Díaz apunta que “si en Navidad seguimos en esta línea, te diré que muy mal tendría que ir la segunda vuelta para no entrar, pero hay que ser prudentes. Somos un equipo muy joven y en ciertos momentos no sé cómo reaccionaremos”.

“El que sube es un elegido. Es muy difícil”, asegura Díaz. Y es que ascender a la Segunda FEB, la antigua LEB Plata, solo lo lograrán 6 de los 140 equipos que hay en liza y después de un camino con hasta tres play off, un primero entre los campeones de cada grupo de Conferencia, otro entre el resto de clasificados y una fase final estatal. “Entrar en el play off de la Conferencia y luchar por entrar en las fases estatales ya sería algo brutal por ser el primer año en la categoría. Ese no es el objetivo prioritario del club, nunca nos lo hemos marcado, pero si nos lo encontramos iremos a por todas porque somos así, no tengo ninguna duda de ello”, afirmó el técnico.