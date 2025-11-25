La sensación de la Liga: el leridano Aleix Febas se estrena como goleador en Primera ante el Madrid

Febas, que fue capitán del Elche ante el Real Madrid, celebra su tanto, que supuso el 1-0 de un partido que finalizó con empate a dos. - EFE

El futbolista de Almacelles Aleix Febas se ha convertido, con 29 años, en una de las grandes sensaciones del primer tercio de Primera división, como una pieza clave en el centro del campo del recién ascendido Elche. El leridano ha disputado todos los minutos en los primeros 13 partidos de competición y, para poner el broche a su gran arranque, anotó su primer gol en la máxima categoría para abrir el marcador del empate (2-2) que el domingo logró su equipo ante el Real Madrid, en el que militó 10 años desde infantil hasta el filial, después de sus primeros años en el EFAC Almacelles, Baix Segrià y UE Lleida.

Febas ya fue el líder de la medular del Elche que subió a la élite la pasada campaña, pero su reto pasaba por consolidarse por fin en la máxima categoría, algo que no logró en su anterior etapa en el Mallorca. Tras jugar como cedido en el Zaragoza y el Albacete y ya desvinculado del Madrid, el de Almacelles debutó en Primera con 23 años, jugando 29 partidos la temporada 2019-20 con el equipo balear, que perdió la categoría. El Mallorca regresó a la élite un año después, en 2021, pero entonces apenas gozó de oportunidades y en invierno de 2022 se fue al Málaga, en Segunda.

El leridano recuperó su nivel en el equipo andaluz, pero el descenso a Primera RFEF en 2023 le obligó a cambiar de aires rumbo al Elche. Allí, con la llegada de Sarabia, recuperó su mejor fútbol. Tanto en Segunda como en Primera, Febas ha demostrado ser el centrocampista que prometía y vive su gran eclosión en la élite del fútbol español liderando a un Elche que es undécimo, con el que acaba contrato el próximo junio y que presenta una propuesta atrevida que se le adapta a la perfección.

Esta temporada destaca por ser el jugador con más faltas recibidas en Primera (44) y también el que menos ha hecho en promedio (0,38 por partido). Además, está en lo alto de los rankings de pases completados, en corto y en largo, y, en especial, en distancia en conducción hacia adelante. Con 2.153 metros avanzados, solo le superan Pedri, con 2.237, y Vinicius, con 2.229, según el portal FBref.