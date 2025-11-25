Tres equipos del Xafatolls en el Estatal

Los representantes del Xafatolls que acudieron al Estatal de cross por Clubes en Atapuerca. - ADRIÁN CAMARASA

La A.A. Xafatolls de Mollerussa participó con tres equipos y varios atletas a nivel individual en el Campeonato de España de cross por clubes, celebrado en Atapuerca (Burgos), una de las citas más prestigiosas del calendario estatal. El equipo sub-16 femenino fue el mejor representante del club, con su undécima posición, convirtiéndose en el mejor conjunto catalán de su categoría. En las pruebas masculinas, los equipos sub-18 y sub-23 finalizaron ambos en la decimoséptima posición por entidades.

A nivel individual compitieron Sònia Sans, en categoría absoluta femenina; Víctor y Josep Cuenca, en sub-20 masculino; Mar Serrano, en sub-20 femenino, y Maria March, en sub-18 femenina. El día anterior, Lola Cavero tomó parte en la prueba sub-14, completando así la destacada presencia del club mollerussense en Atapuerca.