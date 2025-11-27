Goleada en Copa para olvidar el frío de la Liga

Las jugadoras del AEM celebran uno de los cinco tantos con los que batieron al Igualada. - PAU PASCUAL PRAT

Triunfo revitalizante. El AEM no titubeó ayer ante el Igualada, un rival de dos categorías menos, y le endosó un 0-5 para superar los cuartos de final de la Copa Catalunya. Fue una noche redonda en la que se dejó la portería a cero y brillaron las jugadoras del filial.

Aun así, el conjunto leridano entró frío al partido. Como el clima en Les Comes, al AEM le costó entrar en calor durante los minutos iniciales, pero cuando lo hizo fue imparable. A partir del minuto 10, el partido fue un monólogo leridano y las ocasiones empezaron a sucederse. La primera clara llegó en el 24 con un potente disparo de Noe que se estrelló en el travesaño. Avisaban las del Segrià que no perdonaron la segunda que tuvieron. Pues, en el 28, Carlota aprovechó un mal despejes en el área del Igualada pare embocar el 0-1 y poner a las suyas por delante antes del descanso.

En la reanudación, el AEM no aflojó y encontró el calor en el gol. El primero llegó en el 54, obra de Noe que remató un córner centrado por Evelyn. La asturiana completó su fiesta con un golazo que se colaba en la portería tras tocar en la madera y la convierte en la máxima goleadora del equipo (0-3). Un clásico las últimas temporadas. Tampoco quisieron perderse la fiesta Cintia, que marcó el 0-4 a pase de Amaya; y Honoka, responsable de cerrar la goleada en el 84 (0-5). Cinco goles para un AEM que se refugió en la Copa del frío liguero y se va al parón con buen sabor de boca.

Tras el triunfo, el técnico interino del AEM, Roger Lamesa, destacó que “esta victoria nos refuerza la moral. Las jugadoras han estado muy metidas en el partido los 90 minutos, luchando y respetando esta competición”. En cuanto al trofeo, el técnico explicó que “este año tenemos esperanzas con esta competición y queremos competirla”.

Por otro lado, la central aragonesa Nora, destacó que “Estamos muy contentas a nivel de equipo y ahora toca seguir trabajando, enfocadas en el siguiente partido”, sentenció.