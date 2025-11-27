La pívot francesa Seehia Ridard regresa al Cadí

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu anunció ayer la incorporación de la pívot francesa Seehia Ridard, de 23 años y 1,88 metros de altura, en lo que supone su regreso al equipo de la capital del Alt Urgell. Ridard, una interior polivalente con buen tiro exterior, ya jugó la pasada campaña en el Cadí dejando un gran recuerdo.

Su estancia en el conjunto urgelense –desde diciembre hasta el 11 de abril– fue clave en la reacción del equipo, pero tuvo que regresar a su país para ser intervenida de urgencia de un problema en la espalda. Tal como reconoció entonces el técnico Isaac Fernández, que la volverá a tener a sus órdenes, “ha sido una jugadora que nos ha dado la vida. Cuando llegó nos cambió el equipo, y le deseo que se recupere bien”. Mientras, ha causado baja la madrileña Lucía Rodríguez.