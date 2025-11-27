La Fiscalia Anticorrupció demana presó provisional per a José Luis Ábalos
El jutge Leopoldo Puente l'ha citat per reconsiderar les cautelars de l'exministre
La Fiscalia Anticorrupció ha demanat presó provisional per a l'exministre de Transports José Luis Ábalos, que aquest dijous ha sigut citat al Tribunal Suprem per revisar les cautelars que té vigents.
De fet, el Ministeri Públic demana vint-i-quatre anys de presó, 46 d'inhabilitació i 3,9 milions d'euros de multa per a l'exdirigent socialista.
Ábalos, investigat per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació, ha arribat al tribunal poc abans de les 9.15 del matí enmig d'una notable expectació mediàtica.
L'exministre, que no ha fet declaracions als mitjans que l'esperaven a les portes del Suprem, ha arribat sol i portant a les mans una petita motxilla de cuir. Koldo García ha sigut citat al migdia.