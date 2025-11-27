Recuperan terreno

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana recuperó ayer el terreno que perdió el domingo en Fraga, con su primera derrota en pista de la Liga (4-0), superando por 4-2 al Bembibre, la gran revelación del curso, en un partido en el que las del Pla d'Urgell fueron superiores aunque no lograron distanciarse en el marcador y encajaron sus dos primeros goles en casa. Con su victoria y la derrota del Fraga en Gijón (3-0), el Vila-sana iguala a 21 puntos a su rival de ayer y, pese a ser aún cuarto, se sitúa a un solo punto del líder, el Fraga.

El Bembibre, con Laura Porta en sus filas –que regresaba a su localidad natal para enfrentarse a sus primas Maria y Victòria–, salió valiente al partido, pero pronto vio que su plan le pasaría factura ante un Vila-sana decidido a dejar atrás su última derrota. En el minuto 2, Elsa Salvanyà estuvo a punto de abrir el marcador, pero le ganó la partida la meta Fer Tapia, providencial todo el partido.

El equipo de Lluís Rodero presionaba y sacaba provecho de los riesgos visitantes. Tras un mal rechace, Aina Florenza conectó un remate que acabó en el 1-0 tras sobrevolar por encima de Tapia, que interceptó la bola.

A partir del tanto, el equipo del Pla d’Urgell pasó a dominar aún más la situación, poniendo a prueba una y otra vez a la defensa visitante, que volvió a equivocarse a los 17 minutos y lo pagó con el 2-0 de Maria Porta. Pese a que en una acción aislada Laura Porta provocó un penalti que supuso el 2-1, obra de Varzeas, el Vila-sana mantuvo su claro dominio, a veces pecando de exceso de confianza, aunque Elsa Salvanyà anotó el 3-1 a poco del descanso.

El segundo tiempo transcurría con un Vila-sana que era y se sentía superior, llegando en zonas de peligro sin pisar excesivamente el acelerador, pero al que todos los detalles le jugaban en contra. Así fue como el Bembibre tuvo un segundo penalti después de que Gaete levantara demasiado el stick. Varzeas volvió a lanzarlo y, como antes, lo envió a la escuadra (3-2).

El equipo leonés subió las líneas, aunque la mayoría de ocasiones seguían cayendo en la portería de Tapia. Pero Victòria Porta vio la cartulina azul y el Vila-sana afrontó dos minutos en inferioridad, en los que defendió sin fisuras. No obstante, no fue hasta el 44 cuando Florenza puso tierra de por medio (4-2), convirtiendo la directa por la décima falta visitante.

Tras el partido, el técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, explicó que “ha sido un partido con muchas fases. En la primera parte hemos controlado y en la segunda no tanto”.