Derrota dura del Atlètic Lleida ante el Atlètic Balears

Un partido con una primera parte con ocasiones para el Atlètic Balears, insistente cerca del área de los leridanos, que han sido sólidos en defensa, y se iban al descanso con el empate a cero (0-0), destacando también un buen paro de Pau Torres en el minuto 22.

En el minuto cinco de la segunda parte, se adelantaba el Atlètic Balears con el gol de Jaume Tovar (0-1, 50’), en una jugada en que el delantero de los baleares hacía dos buenos recortes y enviaba con un buen chute la pelota a la escuadra de la portería de Pau Torres.

Los leridanos buscaban la reacción, con la entrada de Sule Sidibe en el primer minuto de la segunda parte, pero era Moha Keita, del Atlètic Baleares y con pasado en el Lleida CF entre otros equipos, y una vez superada la hora de juego, quien lo intentaba con una buena jugada individual que no tenía más consecuencias.

Antes del minuto setenta, intentaba generar peligro el Atlético Lleida en una llegada de Giovanni Navarro, con el cual se tropezaba con el portero Pablo García, del Atlètic Balears, que estaba bien atento bajo palos.

En el minuto 77, Iván Serrano volvía a avisar en la portería del Atlètic Lleida, pero no llegaba el segundo gol de los baleares, y minutos después, al 83, tenía una nueva ocasión clara el conjunto balear, en una jugada en que la pelota saldría del encima del travesaño de la portería de Pau Torres.

Avanzaban los minutos y se acercaba el final al Camp d'Esports. Giovanni Navarro, ya en el primer minuto de los tres de añadido a los segundos cuarenta y cinco minutos, lo intentaba de nuevo en la lucha del Atlètic Lleida para encontrar el empate, pero los leridanos acababan de encontrar la portería de Pablo García en las llegadas cerca del área de los baleares, y en que Sule, uno de los cambios en la segunda parte, sería uno de los más activos del Atlètic Lleida en ataque y destacando, pues, su aportación en un nuevo partido como revulsivo para los de Gabri García.

Sin tiempo para más, acababa el partido en el Camp d'Esports, con esta derrota por la mínima del Atlètic Lleida (0-1) ante el Atlètic Balears.

Los leridanos continúan en descenso y visitan la próxima semana, concretamente el sábado 6 de diciembre (16:30) el campo del Poblense, enfrentándose de nuevo, dos semanas después, también a un equipo de las Balears, y de la parte alta de la tabla en el grupo tercero de la Segunda Federación.