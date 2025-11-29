El Barça quiere olvidar el batacazo en Champions

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Tras el 3-0 encajado ante el Chelsea en la Champions, el Barcelona busca rehacerse en Liga recibiendo hoy (16.15) al Alavés con el objetivo de lograr su cuarta victoria seguida y colocarse líder provisional. Desde la derrota en el Clásico, el equipo ha vencido a Elche, Celta y Athletic, recortando cuatro puntos al Real Madrid, que visitará Girona presionado si el Barça gana. El partido también servirá para pasar página del tropiezo en Stamford Bridge, donde los azulgranas jugaron con diez por la expulsión de Araújo. El uruguayo, además, será baja por un virus estomacal, por lo que Christensen podría acompañar a Cubarsí. Fermín también queda fuera por lesión y Dani Olmo ocupará la mediapunta. La nota positiva es el regreso de Pedri, aunque empezará en el banquillo. Raphinha, ya con ritmo, apunta al once inicial.

En la previa, el técnico azulgrana, Hansi Flick, pidió a Lamine Yamal “dar un paso adelante” tras su discreto partido ante el Chelsea y defendió a la zaga: “No es justo culpar solo a la defensa, la gente de fuera no sabe cómo tenemos que jugar; necesitamos que todos presionen”. El técnico recalcó que el equipo “está dolido” por la derrota, pero ve “buena dinámica” en los entrenamientos y confía en reaccionar. Confirmó que Pedri tendrá minutos en la segunda parte y que Araújo “está tocado”. También destacó el impacto de Raphinha y adelantó que jóvenes como Casadó y Bernal tendrán oportunidades en próximos partidos.

Laporta acusa al Madrid de tener “barcelonitis”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acusó ayer al Real Madrid y a Florentino Pérez de mantener una “profunda barcelonitis” y de “estirar como un chicle” el caso Negreira, horas antes de presentar el libro 'Principat Blaugrana' en Andorra la Vella. Laporta respondió así a las declaraciones realizadas en la Asamblea del club blanco sobre los pagos al exvicepresidente del CTA. “Han de hablar del Barça para justificar no sé qué. Saben que no hay nada, pero necesitan mantener un relato falso: el Barça no ha comprado nunca un árbitro”, afirmó.

Mosaico en el Camp Nou por el 126 aniversario del club

El Spotify Camp Nou lucirá hoy el primer mosaico desde su reapertura, la semana pasada ante el Athletic Club, para conmemorar el 126 aniversario azulgrana, que coincide con el partido de hoy ante el Alavés, aún con aforo limitado a 45.000 espectadores. Pese a ello, la novedad será la presencia de público visitante. Después de que LaLiga inspeccionara y diera el visto bueno a la zona que el Barça ha reservado para la afición visitante, 470 seguidores babazorros asistirán al partido.