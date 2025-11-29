El CB Pardinyes presenta a 14 equipos y más de 180 jugadores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El CB Pardinyes celebró ayer la presentación de la temporada 2025/26, en la que el club contará con 14 equipos formados por más de 180 niños y niñas. El club mantiene su filosofía integradora de siempre y este año ha dado un importante paso adelante, ya que la Paeria ha facilitado que sus equipos puedan entrenar siempre en cinco pabellones de la ciudad (Pardinyes, Agnès Gregori, INEFC, Barris Nord y Juanjo Garra).

El presidente de la entidad, Pere Roqué, destacó durante el acto que “para nosotros es un orgullo, y también una responsabilidad, que tantas familias confíen en nosotros a la hora de formar deportistas, pero también personas. Lo que más nos gusta es la compañerismo que hay en todos los equipos y el hecho de que casi la mitad de los deportistas son de familias venidas de otros países”. En este sentido, subrayó la apuesta del club por “la integración social, lingüística y corporativa de todos los equipos. El proyecto a cinco años que iniciamos la pasada temporada pasa ahora por intentar incrementar el número de fichas la próxima”.