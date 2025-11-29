El Mollerussa firma a Manel Cazorla como nuevo primer entrenador

El Mollerussa tiene a un nuevo primer entrenador: Manel Cazorla. El club del Pla d'Urgell ha apostado por el técnico de Valls, con experiencia en la Pobla de Mafumet, el Valls y el Borges, para que asuma el rol de primer entrenador hasta el final de la temporada, que hasta ahora ocupaba David Cámara 'Romario', con el objetivo de conseguir la permanencia en Tercera RFEF.

Sin embargo, tanto él como Rubén Adillón ‘Rufo’, que se hicieron cargo del equipo en el último mes tras la destitución de Kiku Parcerisas, se mantendrán en el cuerpo técnico y seguirán ejerciendo el resto de tareas que ya tenían anteriormente en el club.

Cazorla, que en febrero cerró su anterior etapa en los banquillos tras ser destituido en la Pobla de Mafumet, declaró ayer a SEGRE que “es una responsabilidad asumir este cargo, porque sabemos lo que nos jugamos y que la tarea que tenemos por delante es difícil”. No obstante, dejó claro que “queremos trabajar el día a día y quitarle hierro a todo lo negativo para ir evolucionando”. Por su parte, ‘Romario’ dijo que “soy un hombre de club. Hemos trabajado para que el equipo cambiara la dinámica y ahora toca ayudar a Manel para que se adapte rápido. Seguro que lo hará”.