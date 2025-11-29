España resiste y será campeona si gana en casa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española femenina empató ayer sin goles (0-0) ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones, un resultado que deja todo abierto para la resolución del martes en el Metropolitano. El equipo de Sonia Bermúdez, muy por debajo de su nivel habitual, sobrevivió gracias a la sobresaliente actuación de Cata Coll, autora de cuatro paradas decisivas, y a un despeje bajo palos de Irene Paredes.

España, campeona del mundo y defensora del título, salió con todo, pero no logró generar peligro ante el ordenado conjunto de Christian Wück, que dispuso de las ocasiones más claras. En una primera mitad muy sufrida, Coll frenó los intentos de Klara Bühl y Franziska Kett, mientras que Paredes evitó el gol de Jule Brand. La única aproximación española fue un disparo de Esther González al palo.

Tras el descanso, el conjunto español mostró una mejor cara. Alexia Putellas probó con dos remates y Esther estuvo cerca del gol con un cabezazo al larguero. Sin embargo, Alemania recuperó el control con el paso de los minutos y volvió a rozar el tanto: Bühl estrelló un balón en el poste y Brand mandó otro al travesaño. En el tramo final, el VAR no señaló una mano de Paredes y Shekiera Martinez tuvo la última oportunidad para las germanas, después de una providencial salida de Cata Coll para evitar un mano a mano, aunque el remate salió fuera.

España, poco fluida en la creación y con jugadoras clave como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas desconectadas durante la primera parte, terminó dando por bueno un empate que supo a alivio. El martes, en Madrid, se decidirá la nueva campeona de la competición.