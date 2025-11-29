Europa, el gran reto

El Vila-sana y el Fraga se estrenan hoy en la WSE Champions League Femenina 2025-26, la máxima competición europea, recibiendo al Trissino italiano y visitando al Palau de Plegamans, respectivamente. Para las del Pla d’Urgell, que ganaron el pasado año Mundial, Supercopa y Copa de la Reina, es uno de los títulos junto a la OK Liga que se les resiste tras llegar a dos finales en 2023 y 2024. Precisamente, fue el Fraga el que les arrebató en una de esas finales la Copa de Europa que atesoran las del Baix Cinca.

El Vila-sana recibe al Trissino (19.00) de nuevo con importantes bajas como está siendo la tónica en este inicio de temporada para el equipo de Lluís Rodero. No estarán ante las italianas la guardameta Anna Salvat, Laura Pastor y una jugadora vital y alma del equipo como es la argentina Luchi Agudo. Además, su compatriota Gime Gómez sigue arrastrando molestias. “Nos hemos de sobreponer a las lesiones”, decía ayer Rodero, “pero es cierto que perdimos en Fraga en la OK Liga por estas bajas importantes”, añadió.

El técnico leridano no ocultó que afrontan la Champions “con ilusión y muchas ganas, como siempre, pero también teniendo los pies en el suelo e ir partido a partido”. Rodero rechazó cualquier tipo de presión por el hecho de que a la potencia que ya tenía la plantilla se haya reforzado con fichajes como el de Aina Florenza. “Los objetivos son siempre ganar títulos, pero no queremos ponernos presión”. La victoria el miércoles en la OK Liga ante el Bembibre unida a la derrota del Fraga que les ha dejado a un punto del liderato ha insuflado nuevos ánimos a las del Pla d’Urgell. “Hemos recuperado sensaciones y vamos con muchas ganas a este primer partido en la Champions, aunque tenemos delante a un Trissino que es un equipo joven al que debemos respetar. Cada partido es un mundo y todos son complicados”, aseguró Rodero.

En el otro partido del grupo del Vila-sana se enfrentarán también hoy el Cerdanyola y el Telecable Gijón en pista catalana (17.00).

Por su parte, el Fraga visita al Palau de Plegamans (20.00) tras perder esta semana en la pista del Telecable por 3-0. En este grupo también están Benfica y Manlleu.