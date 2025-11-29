Guillem Porta, titular en el empate inicial de Catalunya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El centrocampista de Vila-sana Guillem Porta, capitán del Mollerussa, disputó ayer los 90 minutos en el debut de la selección catalana amateur en la fase estatal de la Copa de las Regiones UEFA, que acabó con empate sin goles ante la de València. En un choque igualado, pero con dominio catalán, Porta tuvo una ocasión para adelantar a los suyos y, después del partido anotó un penalti en la tanda para decidir el ganador del 'average', en la que se impuso València (4-3).