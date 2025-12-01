El Balàfia remonta y sube a la tercera plaza

Yafa trata de frenar con un barrido a Bosch, que le salta por encima para seguir con el ataque. - INGRID SEGURA

El Balàfia remontó al Artesa de Segre en un partido muy igualado, con una primera parte disputada en la que ambos conjuntos tuvieron ocasiones de gol pero quien marcó fue el Artesa de Segre, que se adelantó a pocos minutos del descanso gracias al tanto de Gallardo (0-1, 37').

En la segunda parte, el Balàfia empezó a dominar el juego y Rotger empató el partido (1-1, 60’). Tras varios minutos de juego y los cambios ya realizados, el Balàfia no lograba encontrar el gol, hasta que en el añadido Torrelles consiguió el gol de la victoria tras un penalti protestado por los visitantes, pero que finalmente le permitió al Balàfia sumar los tres puntos y subir a la tercera plaza, a dos del nuevo líder, La Seu d’Urgell.