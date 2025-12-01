El Bell-lloc consigue su quinta victoria de la temporada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Bell-lloc consiguió ayer que los tres puntos se quedaran en casa tras ganar 3-1 al Seròs. Esta victoria del equipo del Pla d'Urgell le permite colocarse séptimo en la clasificación del grupo 29 de Cuarta Catalana al ganar cinco partidos, mientras que el Seròs baja a la octava posición.

Los visitantes se adelantaron en el minuto 36 con un gol de Castellnou, y este resultado se mantuvo hasta el último minuto de la primera parte, cuando Coulibaly restableció la igualada. En la segunda parte Baili consiguió el segundo tanto local (2-1) en el minuto 75 y Bourraddane en el 87 marcó el tercero que cerró el marcador, sellando una sólida victoria del Bell-lloc. Pese a este resultado, el partido fue muy igualado.