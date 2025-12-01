BALONMANO
Ocasión desperdiciada
El Lleida Handbol cae en la pista del Anaitasuna, un rival directo por la permanencia que le alcanza en la tabla. Los errores en ataque, claves
El Lleida Handbol no pudo alargar su buena racha de resultados en su visita a la pista del Anaitasuna, un rival directo en la lucha por la permanencia ante el que acabó cayendo por 23-19, en un partido que se mantuvo igualado hasta el ecuador de la segunda mitad. La derrota permite a las navarras dar alcance al equipo de Iban Raigal, que trunca así una racha de dos victorias seguidas.
El partido arrancó con el Anaitasuna mucho más entonado en ataque y logrando un parcial de salida de 3-0. Las leridanas tardaron diez minutos en marcar y fue gracias a Caterina Casasola y Aiora Orexa que reaccionó y logró llegar al descanso con la máxima igualdad (8-8).
La segunda mitad se inició bajo el mismo guión, con ventajas muy exiguas y con constantes alternancias en el mando del marcador, hasta que las locales lograron un parcial de 4-0 en apenas seis minutos que les permitió coger una renta de cuatro goles (18-14). El Lleida Handbol, pese a tener una sola rotación en primera línea por la baja de última hora de Agnès Grau, que no pudo viajar por una indisposición, reaccionó y se situó a solo un tanto (18-17), pero de nuevo erró varios ataques francos y permitió al Anaitasuna recuperar los tres tantos de renta (20-17) que supo rentabilizar hasta el final (23-19).
“El nivel defensivo ha sido muy bueno, pero en ataque hemos seguido cometiendo muchos errores impropios del momento de partido, perdiendo balones y desaprovechando lanzamientos muy claros”, señaló Iban Raigal al término del partido.