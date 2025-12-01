Ocasión desperdiciada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol no pudo alargar su buena racha de resultados en su visita a la pista del Anaitasuna, un rival directo en la lucha por la permanencia ante el que acabó cayendo por 23-19, en un partido que se mantuvo igualado hasta el ecuador de la segunda mitad. La derrota permite a las navarras dar alcance al equipo de Iban Raigal, que trunca así una racha de dos victorias seguidas.

El partido arrancó con el Anaitasuna mucho más entonado en ataque y logrando un parcial de salida de 3-0. Las leridanas tardaron diez minutos en marcar y fue gracias a Caterina Casasola y Aiora Orexa que reaccionó y logró llegar al descanso con la máxima igualdad (8-8).

La segunda mitad se inició bajo el mismo guión, con ventajas muy exiguas y con constantes alternancias en el mando del marcador, hasta que las locales lograron un parcial de 4-0 en apenas seis minutos que les permitió coger una renta de cuatro goles (18-14). El Lleida Handbol, pese a tener una sola rotación en primera línea por la baja de última hora de Agnès Grau, que no pudo viajar por una indisposición, reaccionó y se situó a solo un tanto (18-17), pero de nuevo erró varios ataques francos y permitió al Anaitasuna recuperar los tres tantos de renta (20-17) que supo rentabilizar hasta el final (23-19).

“El nivel defensivo ha sido muy bueno, pero en ataque hemos seguido cometiendo muchos errores impropios del momento de partido, perdiendo balones y desaprovechando lanzamientos muy claros”, señaló Iban Raigal al término del partido.