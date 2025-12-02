Emma Carrasco luchará por ir a las finales en el Europeo

La leridana Emma Carrasco se perfila como una de las grandes bazas de la selección española en los Campeonatos de Europa de natación en piscina corta, que arranca hoy en Lublin (Polonia) y se prolongará hasta el domingo.

La nadadora del CN Sant Andreu llega al certamen en un excelente momento de forma, avalado por las seis medallas –un oro, dos platas y tres bronces– logradas en el reciente Campeonato de España absoluto, donde confirmó su crecimiento competitivo.

España acude con una delegación de 25 nadadores, la cuarta más numerosa del campeonato. Solo Italia, con 32 participantes, Alemania con 31 y Suecia con 29 superan al equipo español, que se presenta con aspiraciones reales de medalla en varias pruebas. Muchos de los nadadores nacionales figuran entre los tres mejores tiempos de inscripción.

Emma Carrasco figura segunda en 100 estilos (1:00.40) y en 400 estilos (4:33.81), mientras que en los 200 estilos también parte con opciones de semifinal y final. Pero la leridana afrontará un programa exigente. Mañana disputará las eliminatorias del 100 estilos a partir de las 10.00, con una eventual semifinal por la tarde y final el jueves. El viernes llegará el turno de los 200 estilos, con eliminatorias matinales y semifinales vespertinas, mientras que el sábado podría luchar por la final. El domingo cerrará con el 400 estilos, prueba en la que deberá superar una dura pugna interna, ya que solo dos españolas podrán acceder a las rondas decisivas.

Entre otros nombres destacados de la delegación española sobresalen Carmen Weiler, que llega con el mejor registro europeo en 200 metros espalda, y Carles Coll, vigente campeón del mundo en piscina corta en 200 braza, que se sitúa segundo en el ranking europeo. Completan la zona de posible podio Hugo González en 200 estilos, Alba Vázquez y Diego Mira en 400 estilos, y Ángela Martínez en el 1.500 libre.

Por otra parte, en la competición no participarán ni nadadores rusos ni bielorrusos por decisión de los organizadores polacos.