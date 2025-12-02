Flick: “No estamos en nuestro mejor momento”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Hansi Flick aseguró ayer que a pesar de que su equipo sea líder no “están en su mejor momento", por lo que tiene que seguir “dando pasos” para recuperar su mejor versión, empezando por el duelo de esta noche (21.00) frente al Atlético, al que considera un “equipo fantástico” y contra el que tendrán que “demostrar” su calidad. “Es la misma presión que la temporada pasada. Dijimos al principio que quizás esta temporada sería más difícil, porque todos quieren ganar al campeón. Así que va de eso. Estamos arriba en la tabla, pero no estamos en nuestro mejor nivel en este momento, y tenemos que dar estos pasos para jugar nuestro mejor fútbol con lo que tenemos”, aseguró.

El técnico alemán quiso explicar su actitud después del partido contra el Alavés, apesadumbrado en el banquillo y siendo consolado por Raphinha, revelando que estaba “decepcionado” con las muchas pérdidas que tuvo su equipo y también con la expulsión de su segundo entrenador Marcus Sorg y también del entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente. “También tengo que mirar alrededor y decirles que mantengan la calma”, explicó.

De cara a este encuentro, Flick no descartó la titularidad de Pedri ni la de Raphinha, a pesar de que el brasileño se retiró del último entrenamiento. Con el que no podrá contar será con Ronald Araujo, que le ha pedido al club un tiempo para recuperarse anímicamente, pues considera que su situación no es la óptima para afrontar ahora mismo la alta competición, según confirmaron a EFE fuentes conocedoras de la situación.

Araujo, uno de los capitanes del primer equipo, fue expulsado en Stamford Bridge, donde el Barça naufragó ante el Chelsea (3-0) en la Liga de Campeones, y no se entrena con sus compañeros desde el pasado viernes. Ante el Alavés fue baja por un virus intestinal, según la versión oficial del club, pero ayer Hansi Flick admitió que el jugador no está en condiciones de reaparecer. “Ronald Araujo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respetéis”, señaló durante la rueda de prensa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.