Vuelve Rubén López

El AEM anunció ayer el regreso de Rubén López (Barcelona, 9-7-1979) como entrenador del equipo hasta final de temporada. López, que ya dirigió al conjunto leridano durante tres campañas, vuelve al club con el objetivo de revertir la dinámica negativa y sacar al equipo de la última posición de la tabla.

El de nuevo técnico aemista dejó el equipo al finalizar la pasada temporada tras alcanzar las semifinales del play off de ascenso a la Liga F. Su balance en el AEM fue de tres exitosas temporadas y en línea ascendente, con dos play off de ascenso y quedándose a las puertas de un tercero, siendo su relevo el extécnico del Espanyol Joan Bacardit, quien presentó la renuncia a principios de octubre ante el mal arranque del equipo. A la espera de contratar un nuevo entrenador, fue el director deportivo Roger Lamesa –antecesor de Rubén López– quien se hizo cargo del equipo junto al segundo técnico Miquel Seuma. Lamesa ya advirtió que su desempeño era provisional y, por fin ayer, el club informó del regreso de Rubén López.

En sus primeras declaraciones facilitadas por el propio club, López expresó su satisfacción por volver a la entidad. “Estoy muy contento de estar aquí. Tengo un sentimiento muy grande por el AEM por las tres temporadas que pasé. Cuando me pidieron ayudar, no tuve que pensarlo”, aseguró. También admitió que la situación deportiva es complicada, pero se mostró dispuesto a trabajar al máximo. “No tengo una varita mágica, pero pondré todo de mi parte para revertir la situación y conseguir el objetivo”, declaró. El técnico barcelonés, que ya dirigió ayer cuenta con una trayectoria que incluye etapas en clubes canarios como el CD Juan Grande (2019–2021) y el CD Femarguín SPAR Gran Canaria (2021–2022) antes de llegar al AEM.

El equipo es actualmente colista, con una sola victoria en lo que va de temporada. La primera prueba para el técnico será este sábado a las 16.00, cuando el conjunto aemista recibirá al Atlético de Madrid B en el Municipal Recasens, al que ha vuelto hasta que esté en condiciones el Camp d’Esports. El cambio de escenario ha sido clave en el regreso de Rubén López, ya que con él el AEM era un equipo intenso, sobre todo en casa, con la presión alta. Esto era posible porque las dimensiones del Recasens lo permiten. Ahora, intentará recuperar ese ADN característico que mantenía durante los 90 minutos.

Cabe recordar que la Paeria, a través de la concejalía de Deportes, ha trabajado estos meses de octubre y noviembre en el Recasens para reparar el césped artificial de este equipamiento. La actuación se ha concretado en una docena de puntos del complejo deportivo en el que se habían detectado desperfectos, tanto en el campo de fútbol 11 como en los de fútbol 7 y fútbol 5.

Los trabajos fueron realizados por una empresa especializada en mantenimiento y reparación de superficies deportivas para garantizar unas condiciones de uso óptimas y de seguridad. La actuación es una reparación puntual a la espera de la renovación del césped artificial del la instalación.