Gimnasia sin barreras

Un centenar de deportistas procedentes de toda España participarán en la segunda edición de la Gymnastrada Inclusiva, un evento que se celebrará el domingo 13 de diciembre en las instalaciones del Inefc Lleida y que está organizado por el Club Gimnàstic Fedac Lleida con el amparo de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG). La cita, que reunirá participantes de Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y Catalunya, se consolida como un espacio de encuentro para entidades y clubes que trabajan día a día en la promoción de la actividad inclusiva dentro del ámbito de la gimnasia.

La presentación oficial ayer en la Diputación contó con la participación del diputado de Salud y Deporte, Òscar Martínez; la directora técnica del Club Gimnàstic Fedac Lleida, Maribel Moncasí; la secretaria técnica de la Federación Española de Gimnasia, Cova Menéndez; y el representante de la Secretaria General de l’Esport en Lleida, Xavier Serratosa. También asistió Noemí Cuello, responsable de comunicación del Grup Griñó, empresa patrocinadora de un encuentro que nació el pasado año en Pamplona y que reafirma su voluntad de continuidad.

La Gymnastrada Inclusiva se define como una jornada multidisciplinaria concebida para compartir experiencias, promover la integración y dar visibilidad a la diversidad dentro de la gimnasia. A diferencia de las competiciones tradicionales, esta propuesta no contempla puntuaciones ni clasificaciones: se trata de un evento participativo en el que cada grupo dispondrá de un máximo de cinco minutos para presentar sus ejercicios y performances, integrando deportistas con algún tipo de diversidad funcional física o intelectual. Todas las especialidades –artística masculina y femenina, rítmica, trampolín, aeróbica, acrobática y parkour– estarán representadas sin distinción de nivel, edad o condición física, reforzando el carácter verdaderamente inclusivo de la jornada.

Durante la presentación, Òscar Martínez destacó el valor social del encuentro y subrayó que contribuirá a “mejorar la inclusión en el deporte dándole más visibilidad”. En la misma línea, Xavier Serratosa remarcó que la Gymnastrada va más allá de lo estrictamente deportivo, definiéndola como un espacio donde todas las personas “deben poder brillar”. Maribel Moncasí puso el acento en el valor técnico del encuentro, que permitirá reunir profesionales de distintos puntos del país para intercambiar métodos, estrategias y formas de planificación. Por su parte, Cova Menéndez subrayó la dimensión comunitaria del evento y celebró que permitirá que los participantes “puedan brillar, como estrellas que son, después de muchos meses de preparación”.