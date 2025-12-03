Hermoso gana los Juegos Bolivarianos con Ecuador

La selección de Ecuador que dirige el leridano Albert Hermoso ha arrasado en la disciplina de concurso completo de hípica de los Juegos Bolivarianos que se están disputando en la ciudad peruana de Lima. El combinado ecuatoriano, que desde 2022 dirige el jinete de Os de Balaguer, conquistó la medalla de oro a nivel de equipos y también copó las tres plazas del podio individual, unos resultados históricos para la selección. “Los de la federación no se lo creían”, reconoció ayer el leridano.

Ecuador se colgó el oro por equipos al totalizar 107,1 puntos, con muchísima diferencia sobre sus más directos perseguidores, Perú, que fue plata con 1.201,8 puntos y Colombia, que completó el podio con 2.079,2. A nivel individual, su pupilo Diego Eduardo Zurita se llevó el título con una puntuación final de 23,9, seguido de sus compañeros Jorge Leonardo Aguilar, plata con 39,9; y Ronald Efrain Zabala, bronce con 42,3. El cuarto puesto también fue para un jinete ecuatoriano, Daniel Anibal Sarango, con 43.3.

Hermoso reconoció que han sido unos resultados “mucho mejores de lo que podíamos esperar. Confiaba en una medalla por equipos y otra individual, fuera la que fuera, pero nunca hubiera imaginado ganar las cuatro. Ha sido increíble”. El jinete Os de Balaguer desveló que “planteé una estrategia que acabó siendo importante. Situé de inicio a un caballo que no le iba bien la doma pero que en el cross era muy rápido, y eso acabó descolocando a los rivales”, explicó.

En su estreno al frente de Ecuador en 2022 ya consiguió una medalla de plata por equipos, y dos de sus jinetes tomaron parte a nivel individual en los Juegos de París. En esta competición han participado las seis naciones bolivarianas (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela), aunque este año han tomado parte como invitados El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana.

Hermoso reanudó ayer la competición con un concurso internacional en Valencia, en el que lidera provisionalmente la general, mientras que este fin de semana afrontará la Copa del Rey en Madrid.