Remontada de líder

El FC Barcelona firmó una remontada crucial para tumbar al Atlético de Madrid (3-1) en el Spotify Camp Nou y abrir una brecha de seis puntos con los rojiblancos en esta jornada 19 adelantada por la Supercopa, un triunfo que además mete presión al Real Madrid antes de su visita de hoy al Athletic Club en San Mamés. El Barça, que ya había reaccionado al golpe inicial antes del descanso, completó su obra en una segunda parte de madurez, pegada y resistencia final para sentenciar al contragolpe cuando más sufría.

El Atlético se encontró prácticamente con el 0-1. Fue en un pase al espacio de Molina sobre Álex Baena. Cubarsí no dio el paso adelante y el colchonero decidió ante Joan García, si bien el gol tuvo que ser revisado por el VAR porque inicialmente el árbitro señaló fuera de juego. Se rehízo el Barça tras el gol. Comandado por Pedri, liderado por Raphinha y con Lamine Yamal intentándolo siempre ante Hancko, los de Flick empezaron a sentirse dominadores.

Además empezó a aparecer entre líneas Dani Olmo. Balde se sentía cómodo progresando por su banda y el fútbol del Barça comenzó a crecer. El empate llegó pronto, en un delicioso pase filtrado de Pedri sobre Raphinha que apareció por la derecha, se rifó a Oblak y empató el partido en el 26. Destilaban buenas sensaciones los azulgrana ante un Atlético que se veía obligado a tirarse hacia atrás, pero en otro error, con Cubarsí saliendo en la foto, Joan García salvó la papeleta en una salida a la desesperada, de nuevo ante Baena (31’).

El punto de inflexión se pudo producir en el 35, con un penalti forzado por Olmo tras una acción de Barrios, pero Lewandowski lo tiró a las nubes. Antes del descanso, el polaco pudo resarcirse con un remate de cabeza picado tras una deliciosa asistencia de Lamine, pero Oblak salvó en una grandiosa intervención.

El primer cuarto de hora de la segunda mitad fue eléctrico. Un partido de ida y vuelta. Raphinha pudo poner el 2-1, pero disparó desviado solo ante Oblak tras una gran jugada individual de Lamine Yamal (54’). El partido era la del Barça y Olmo, en un remate desde dentro del área grande al palo izquierdo de la meta rojiblanca, lo certificó con el segundo tanto en el 65, un tanto que le pasó factura, ya que tuvo que retirarse con una luxación de hombro.

La gasolina de Pedri y de Raphinha llegó hasta el minuto 74. Flick puso un centro del campo con Eric, Casadó y el joven Dro. Al Barça le tocaba apretar los dientes, firmar un ejercicio de supervivencia ante un rival que ya tenía mucha dinamita arriba y lo consiguió.

El Barça contuvo el aliento con una jugada de Julián Álvarez que desaprovechó Griezmann (93’) y tuvo el 3-1 en una contra de Rashford (94’), algo que sí consiguió Ferran Torres en el último suspiro del partido tras una magistral asistencia de Balde en el 96. El triunfo del Barça es de los que pueden suponer un punto de inflexión para un equipo que lo necesitaba.

Dani Olmo tiene una luxación en el hombro

Dani Olmo, que repitió titularidad, volvió a ver portería, pero esta vez el premio le costó caro. El delantero egarense firmó el 2-1 con un buen tiro cruzado con la izquierda, pero en el disparo se desequilibró y acabó cayendo en el suelo en una mala posición, golpeándose el hombro. Los servicios médicos del Barça tuvieron que atenderle y en el vestuario el doctor Ricard Pruna le redujo la luxación. “Tiene problemas en el hombro, veremos mañana”, dijo Hansi Flick al final del encuentro.

Resuelven el colapso con las entradas

El FC Barcelona ha identificado y resuelto la incidencia técnica que el pasado sábado dejó a 7.500 socios sin poder descargar su entrada para el partido contra el Deportivo Alavés y que provocó colas masivas en los accesos al Spotify Camp Nou, según informó el club en un comunicado.