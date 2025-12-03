Un título muy blaugrana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española femenina confirmó ayer su dominio en la Liga de Naciones al conquistar su segundo título consecutivo con un rotundo 3-0 ante Alemania en el Metropolitano. El equipo de Sonia Bermúdez firmó un partido incontestable y resolvió la final en apenas quince minutos gracias a los goles de las azulgranas Claudia Pina y Vicky López, las grandes agitadoras del encuentro.

España mostró una imagen completamente distinta a la del duelo en Kaiserslautern. En un césped rápido y frente a una Alemania menos agresiva en la presión, la Roja fluyó desde el inicio, con Vicky ocupando el lugar de la lesionada Aitana Bonmatí. En los primeros cinco minutos ya acumulaba dos ocasiones claras, jaleada por los 55.843 aficionados que llenaron el estadio.

Alemania respondió con tímidos intentos, pero el choque estaba claramente inclinado del lado español. Pina, López y Mariona desbordaban una y otra vez por las bandas, mientras Alexia y Esther buscaban el remate desde dentro. Solo faltaba el gol.

Del paso por vestuarios volvieron ambos conjuntos sosegados, pero al llegar el cuarto de hora de la segunda mitad se desató un vendaval ofensivo de la Roja que despedazó a las alemanas y empujó a las de casa hacia el título, doce minutos de virtuosismo con tres goles cincelados en las bandas. En el 60, Pina abrió el marcador tras una pared con Mariona. Siete minutos después, Vicky amplió la ventaja con un precioso disparo con rosca desde la derecha. Y en el 73, otra vez Pina culminó un robo para sentenciar el título con un disparo marca de la casa.

“Era el momento de poner freno y no lo hice, y la vida me ha frenado de golpe”

Aitana Bonmatí fue operada ayer con éxito de la fractura transindesmal del peroné izquierdo a la altura del tobillo que sufrió con la selección y que la mantendrá cinco meses apartada de los campos de juego. La azulgrana, que se perdió la final de ayer de la Liga de Naciones, colgó al poco de ser intervenida una foto en las redes sociales en la que se ve postrada en la cama del hospital, con la pierna izquierda vendada, y junto a un mensaje clarificador: “Y esta es la otra cara del deporte. Hoy me toca empezar un nuevo reto fuera de los terrenos de juego: recuperarme de la fractura de peroné que sufrí el domingo”, comienza la de Sant Pere de Ribes, para seguir explicando que “la operación ha salido bien y ahora es el momento de regenerarme físicamente y mentalmente”. Es entonces cuando Aitana se sincera al señalar que “el fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos y existen factores que actualmente me estaban impidiendo disfrutar de la profesión y del día a día. Honestamente, sentía que era un momento para poner el freno y me lo planteé, pero no lo hice y la vida me ha frenado de golpe. Con esta lección afronto lo que viene convencida de que será un aprendizaje”. Tras agradecer a los médicos todo el apoyo, concluye diciendo: “Una vez más, volveré”.