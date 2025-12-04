SEGRE

TENIS

La Lliga McDonald’s Lleida clausura su vigésima segunda edición

Foto de familia de todos los participantes en la fiesta de clausura de la Lliga McDonald’s celebrada en las pistas del Club Tennis Lleida.

Foto de familia de todos los participantes en la fiesta de clausura de la Lliga McDonald’s celebrada en las pistas del Club Tennis Lleida.

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

La Lliga McDonald's Lleida de tenis formativo puso el punto y final a su vigésima segunda edición con una gran fiesta de clausura celebrada el pasado sábado en las pistas del Club Tennis Lleida, en la que tomaron parte unos 125 niños y niñas, el mejor colofón a dos meses de competición. Durante todas las jornadas han participado un total de 175 jóvenes de entre 7 y 10 años, repartidos entre 13 equipos.

El acto arrancó con la presentación y el desfile de todos los equipos en la pista central, donde cada jugador y jugadora recibió su premio y a los capitanes de cada una de las formaciones se le hizo entrega de un trofeo conmemorativo de la competición. Por la tarde se llevaron a cabo diferentes actividades lúdicas, como inflables y coches a pedales, y deportivas, como juegos tradicionales y partidos de fútbol y de tenis, entre otras.

En cuanto al torneo de mini tenis que se disputó durante toda la tarde, los ganadores fueron Marcos Bermúdez, Jan Redondo, Pol Mallol, Dídac Riu, Llul Morancho y Mateo Comanici.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking