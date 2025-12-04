Las lesiones dejan en cuadro al Vila-sana antes del parón

Las lesiones están siendo el gran rival del Club Patí Vila-sana esta temporada. A día de hoy, casi la mitad de la plantilla está lesionada o con problemas físicos con vistas a afrontar tres partidos en poco más de una semana, justo antes del parón navideño en el que no habrá competiciones durante un mes.

Laura Pastor, que fue intervenida al final de la temporada pasada de un tobillo, todavía no ha podido debutar en lo que va de campaña y se espera que a finales del próximo mes de enero ya pueda jugar, primero con el filial de Nacional Catalana para que vaya cogiendo confianza. Anna Salvat es otra de las jugadoras que lleva ya un tiempo de baja, en concreto, algo más de dos meses. Llegó ‘tocada’ de jugar el Europeo con España, en el que conquistó el oro, y tras jugar la Supercopa no ha vuelto a calzarse los patines por unos problemas en la espalda que incluso la podrían obligar a pasar por el quirófano, por lo que su ausencia se alargaría aún unos meses más.

La amenaza del quirófano también acecha a Gimena Gómez, que hace unas semanas reapareció después de recuperarse de la operación que se hizo en verano en un pie. No obstante, la argentina ha notado molestias y es posible que tenga que ser intervenida de nuevo porque sustituir la placa que le colocaron. Otra argentina, Luchi Agudo, se ha perdido los tres últimos partidos por una lesión en una muñeca y en breve se le hará una resonancia para ver el alcance de la dolencia, por lo que sigue siendo baja indefinida.

Dai Silva, que esta temporada había pedido abandonar la élite y jugar con el filial del Vila-sana, ha sido el recurso del que ha echado mano el técnico Lluís Rodero para suplir las numerosas bajas que ha tenido en este inicio de temporada. La argentina ha participado en los nueve partidos que se llevan disputados de la OK Liga, por lo que ya no puede bajar al filial y queda fija en la primera plantilla al haber jugado los seis encuentros que estipula el reglamento.

Es por ello que el pasado sábado no pudo jugar el partido de Champions contra el Trissino porque ya no pertenecía al filial y no estaba inscrita en la competición europea.