El deporte femenino, a debate

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida será de nuevo la capital del deporte femenino con la organización, el próximo día 16, de la séptima jornada “Comunicación, Mujer y Deporte”, en la que en esta ocasión se aboradarán, desde diferentes aspectos, los nuevos caminos del deporte femenino. La jornada, organizada por la plataforma EllasSonDeAqui, de Grup Nufri, se presentó ayer en la demarcación de Lleida del Col·legi de Periodistes, con la presencia de Òscar Martínez, diputado de Deportes de la Diputación de Lleida; Mercè Gomà, responsable del proyecto EllasSonDeAquí; Carme Cabanillas, presidenta de Esport Femení Lleida y Laura Alcalde, presidenta del Col·legi de Periodistes en Lleida. La jornada tendrá lugar de 9.00 a 14.00 en la sala de Cambra del Auditori Enric Granados de Lleida, moderada por las periodistas Paloma del Río y Laia Bonals.

La estrella de la jornada será la olímpica y actual seleccionadora de España de natación artística Andrea Fuentes, ganadora de cuatro medallas en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012 y de 16 medallas en diferentes mundiales, entre otros galardones, que compartirá con la periodista Olga Viza su visión y la metodología para alcanzar el máximo rendimiento deportivo desde el bienestar integral del atleta.

Al finalizar este diálogo la profesora del INEFC Verónica Muñoz moderará una mesa redonda sobre cómo se está transformando el mundo de la alta competición. Participarán Maria Cadens, preparadora física de la selección española femenina de balonmano; Irela Arbonés, jugadora de rugby y entrenadora del INEFC y Natalia Timofeeva, exgimnasta y entrenadora en el CAR de Sant Cugat. Tras un descanso la periodista Cristina Gallo moderará una mesa redonda sobre cómo transformar el negocio del deporte desde dentro.

La siguiente mesa redonda la moderará la periodista leridana de TV3 Rut Camí y en ella se analizará cómo se está transformando la manera de explicar el deporte. Se hablará de nuevos formatos y canales para conectar con las generaciones más jóvenes y sobre el papel de las mujeres en las retransmisiones, en la creación de contenidos y en la información deportiva. Intervendrán los periodistas Alicia Pérez y José Miguel Márquez y la exjugadora de baloncesto y presentadora Marta Fernández, que hablará sobre cómo las deportistas pueden comunicar sus propias historias para ganar visibilidad y oportunidades.

Como punto final de la VII Jornada “Comunicación, Mujer y Deporte”, antes de la clausura, se presentará la décima convocatoria del patrocinio EllasSonDeAquí, en la que partiparán las ganadoras de la novena edición, Alisa Ozhogina, Paola García, Clàudia Vidal, Eva Pérez, Carlota Prendes, Ruth Gómez y el Club de Fútbol Sala Ivars d’Urgell. También intervendrán algunas de las ganadoras de las ediciones anteriores.