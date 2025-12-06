El AEM busca la reacción con un doble regreso

El AEM regresa hoy (16.00/Lleida En Joc) a la competición tras el segundo parón de selecciones en busca de un triunfo muy necesario para levantar el vuelo en la clasificación, en un choque ante el Atlético de Madrid B que supondrá el regreso de dos elementos capitales en los éxitos recientes del equipo: Rubén López en el banquillo y el Recasens como sede de sus partidos.

Después de seis partidos sin conocer la victoria en el Camp d’Esports, el conjunto leridano regresa a su casa. Y lo hace en el reestreno de Rubén López, que reconoció que su retorno ha sido “inesperado”, pero que llega al club “100% convencido de que el AEM se salvará”.

El técnico no escondió que, aunque no fue un requisito para su llegada, “prefiero jugar en el Recasens”, donde el AEM ganó todos sus partidos este 2025, ocho, con él en el banquillo hasta el final de la pasada campaña. “El Camp d’Esports no ha ido bien y, ya que tenemos que cambiar cosas, este también es un factor”, destacó el entrenador barcelonés, que dijo encontrarse una plantilla “animada y convencida” de que puede revertir la situación.

Actualmente, el AEM es colista de la categoría, con seis puntos, a cuatro de la permanencia que establece el Cacereño con 10. El Atlético de Madrid B, rival que visita hoy a las leridanas, es octavo, con 15, aunque nueve de ellos los sumó en un arranque perfecto de Liga en las primeras tres jornadas. Desde entonces, solo ha conseguido una victoria en ocho jornadas, en su último desplazamiento en el campo del Cacereño (0-1).

El técnico de las leridanas alabó el estilo de juego del rival, destacando que “se parece mucho a lo que me gusta a mí como entrenador, sobre todo en la fase ofensiva”. “Toma muchos riesgos en salida de balón y quizá nos pueda beneficiar, pero si cometes errores en tu propio campo, te penalizan mucho. Es algo que debemos evitar”, añadió Rubén López, que en su primer partido no podrá contar con la sancionada Laura Blasco, además de las bajas de larga duración de Laura Fernández y Paula Rojas. En cambio, puede volver a tener minutos María Lara, recuperada de su lesión.

Duelo directo por la salvación en un sábado con cinco partidos

Cinco partidos de la jornada se disputan hoy, con un partido destacado para los intereses del AEM: el Cacereño-Betis (16-00), donde se miden dos de sus rivales para salvarse, empatados a 10 puntos. En la zona alta, el líder Alavés recibe a Osasuna (12.00) y el Valencia al Barça B (18.00).