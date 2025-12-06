El Atlètic Lleida cae por 3-0 delante del Poblense

Publicado por COLAU OBRADOR Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha perdido por un contundente 3-0 en su visita al campo del Poblense, en un partido marcado por la expulsión temprana de Santana que ha condicionado completamente el partido.

El partido ha empezado con poca intensidad por parte de ambos equipos durante los primeros minutos. En el minuto 18, Pau Torres ha hecho un gran paro ante un potente chute exterior. La situación se ha complicado para los visitantes cuando, después de ver tarjeta amarilla tanto Nico Magno como Santana en el minuto 20, este último expulsado cinco minutos después por una entrada a destiempo en medio del campo. La inferioridad numérica ha pasado factura rápidamente. En el minuto 40, Prohens ha abierto el marcador con un golpe de cabeza después de una centrada desde la banda derecha. Tan sólo tres minutos más tarde, Fullana ampliaba la ventaja transformando un penalti por poner el 2-0 al descanso.

Al inicio de la segunda mitad, el Poblense, con superioridad, ha seguido dominando el juego y generando ocasiones de peligro. El Atlètic Lleida intentaba reaccionar y ha tenido su mejor oportunidad en el minuto 72, con Campins rematando dentro del área en el palo largo. A pesar de los esfuerzos defensivos de los leridanos, como una buena intervención de Ortega en el minuto 77, los locales han sentenciado definitivamente el partido en el minuto 80 con el tercer gol obra de Penyafort a centrada de Riera.