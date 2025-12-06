Norris, el más rápido en la primera sesión en Yas Marina, apunta al título

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El piloto británico Lando Norris (McLaren) fue ayer el más rápido en la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial de Formula Uno, superando por tres décimas al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y con el también británico George Russell (Mercedes) cerrando el 'top 3', mientras que el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) fue noveno y el madrileño Carlos Sainz (Williams), decimotercero.

Norris, líder del Mundial con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 respecto a su compañero, el australiano Oscar Piastri, marcó el mejor tiempo (1:23.083), mientras que el vigente campeón se quedó a tres décimas (1:23.446), aumentando la distancia de 8 milésimas de los primeros libres, por lo que el británico se llevó el primer asalto de la jornada del viernes en este último combate por el título.

Con las gomas medias, los tres candidatos al título no tiraron al cien por cien, y hubo que esperar a los neumáticos blandos para verlos en las posiciones delanteras. Aunque solo a Norris y Verstappen, porque Piastri, que no corrió en la primera sesión dejando su hueco al ‘rookie’ Pato O’Ward, se quedó fuera del ‘top 10’.