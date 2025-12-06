Sorteo amable para España

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

España se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay dentro del Grupo H en el Mundial 2026 del próximo verano que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, después del sorteo celebrado ayer en Washington. El equipo de Luis de la Fuente, vigente campeón de Europa, se vio a priori favorecido por un sorteo amable. Como cabeza de serie, España evitaba a las tres anfitrionas y a los rivales mejor situaciones del ranking FIFA. Del segundo bombo a España le cayó su rival más exigente sobre el papel, Uruguay, pero después se libró de la Noruega de Erling Haaland, saliendo Arabia Saudí del tercer bombo y, como último invitado del Grupo H, Cabo Verde, que tampoco debe representar ningún problema.

La selección de Portugal, con el balagariense Robert Martínez como seleccionador, también tuvo un sorteo sencillo y se enfrentará, en el Grupo K, con el ganador del play off 1, Uzbekistán y Colombia. En cuanto a Panamá, que tiene como segundo entrenador al también leridano Francesc Xavier Sánchez Jara, cayó en un grupo complicado, el L, en el que se enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana. Es la primera vez que el Mundial de fútbol reunirá a 48 selecciones, que tras el sorteo de ayer quedaron repartidas en 12 grupos de cuatro. Todos los favoritos quedaron en grupos asequibles.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense acogió un sorteo a la americana, con mucho invitado ilustre y varias actuaciones musicales y entrevistas que demoraron en casi dos horas el inicio del camino de las bolas calientes. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también participaron. Los tres países organizan la competición conjuntamente y, en el caso de México, se convierte en el primer país que acoge el Mundial en tres ocasiones, tras haberlo organizado en 1970 y 1986.

España jugará las dos primeras jornadas del torneo en Miami o en Atlanta, los días 15 y 21 de junio, y la última en Guadalajara o Houston, el 26. Debutará ante Cabo Verde en el quinto día de competición. El calendario definitivo con horarios y sedes se conocerá hoy. España deberá hacer los deberes, ya que si es segunda de grupo podría cruzarse con Argentina en la primera ronda de las eliminatorias. En cambio, si son líderes de grupo La Roja tendría un cruce amable ante Austria, Argelia o Jordania.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) entregó durante la ceremonia del sorteo su recién creado Premio de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “como reconocimiento a sus acciones excepcionales para promover la unidad en todo el mundo” tras haber impulsado los Acuerdos de Abraham.

“Se lo concedemos a Donald Trump, presidente de los EE.UU., como reconocimiento a sus acciones excepcionales para promover la paz y la unidad en todo el mundo. Este es el certificado que le hacemos entrega a él”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el escenario del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington.

El sorteo supuso también el primer encuentro entre Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También asistió el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Sheinbaum recordó que México hace historia al ser el primer en acoger tres veces al Mundial.