El Femení supera al Tenerife en la recta final

El Barça Femení ganó ayer al Costa Adeje Tenerife en el Estadio Johan Cruyff (2-0) gracias a los tardíos goles de Ewa Pajor y Alexia Putellas, que en los últimos diez minutos decantaron el partido a favor del líder de la Liga F Moeve. Las azulgranas terminaron el primer tiempo sin prácticamente generar peligro, con un once inicial atípico, con mayoría de futbolistas de la unidad ‘B’ debido a la plaga de lesiones que está afectando al vestuario barcelonista.